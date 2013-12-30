韩国汇市：韩元兑美元因官员喊话而小幅下滑，但今年仍升1.4%

路透首尔12月30日 - 韩国韩元兑美元 周一在本地市场小幅下滑，此前韩国高层官员对日圆贬值速度表示担心，投资者因此不愿押注。

韩元兑美元 在本地市场收报1,055.4，而上周五收盘价为1,053.9。

下个韩元现汇交易日将为1月2日。

投资者谨慎防备当局可能买入美元，以间接遏制韩元兑日圆的急升走势，此前韩国企划财政部官员Eun Sung-soo表示，担心日圆兑韩元急贬的情况。此为对该交叉汇率的最新警告。

今年韩元兑美元升高1.4%，韩元兑日圆 则升逾22%，上年升近23%。(完)

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