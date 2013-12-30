版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 30日 星期一 14:38 BJT

全球贵金属：12月27日SPDR黄金持仓量与iShares白银持仓量双双减少

路透12月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓量较上周四减少0.37%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量较上日下滑0.51%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,760,019.7 12月27日 25,856,464.1 12月26日 -96,444.4 -0.37%

iShares 320,177,792.9 12月27日 321,814,189.1 12月26日 -1,636,396.2 -0.51%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐