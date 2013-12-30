中国股市：沪综指近收平，政策利好程度有限市场弱势难改

路透北京12月30日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，上周五出台的有关政策刺激大盘高开，但利好程度有限令市场弱势难改，金融地产等板块走势持续疲弱拖累大盘逐步走低，料后市继续维持区间震荡格局。

沪综指 收报2,097.529点，跌3.722点或0.18%，上证A股今日成交额629亿元人民币，上日为663亿元。

“按照市场一般的运行规律来讲，一波杀跌之后会筑一个小平台，形成反复的震荡，在这种震荡过程中，指数的表象是很平淡的，但个股是很活跃的。” 方正证券策略分析师陈敏表示。

他认为，上周末出台的国务院通知对市场形成利好，但后续如果不能有效落实的话，对市场的影响不大。从今日盘面高开低走来看，该政策的影响有限。

中国国务院上周五发布通知，加强资本市场中小投资者权益保护。意见提出，要制定和公开中小投资者分类标准及依据，健全投资者适当性制度；引导和支持上市公司增强持续回报能力等。[ID：nL3T0K61BO]

创业板指数P 收涨1.057%，走势强于大盘。