中国股市：沪综指近收平，政策利好程度有限市场弱势难改

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，上周五出台的有关政策刺激大盘高开，但利好程度有限令市场弱势难改，金融地产等板块走势持续疲弱拖累大盘逐步走低，料后市继续维持区间震荡格局。
沪综指 收报2,097.529点，跌3.722点或0.18%，上证A股今日成交额629亿元人民币，上日为663亿元。
“按照市场一般的运行规律来讲，一波杀跌之后会筑一个小平台，形成反复的震荡，在这种震荡过程中，指数的表象是很平淡的，但个股是很活跃的。” 方正证券策略分析师陈敏表示。
他认为，上周末出台的国务院通知对市场形成利好，但后续如果不能有效落实的话，对市场的影响不大。从今日盘面高开低走来看，该政策的影响有限。
中国国务院上周五发布通知，加强资本市场中小投资者权益保护。意见提出，要制定和公开中小投资者分类标准及依据，健全投资者适当性制度；引导和支持上市公司增强持续回报能力等。[ID：nL3T0K61BO]
创业板指数P 收涨1.057%，走势强于大盘。
沪深300指数 收报2,299.458点，跌0.17%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,326.4点，跌0.21%，成交549,302手。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。