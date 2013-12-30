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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 15:05 BJT

台湾央行：为调节存单到期不均，2014年2月5-11日增发21天期存单

路透台北12月30日 - 台湾央行周一表示，为调节定存单到期金额因2014年农历春节假期造成之分配不均现象，将于2014年1月2-3日，将28天期改为35天期存单；2014年2月5-11日增发21天期，利率均为0.87%。

台湾拆款中心表示，依此2014年2月5-11日期间，将有四种天期存单发行。

台湾央行目前例行发行三种天期存单，分别为28天、91天及182天期，利率依序为0.87%、0.93%及1.05%。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 杨淑祯)
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