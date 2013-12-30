路透基点：岛内联贷市场萎缩，台湾银行业者放眼海外--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
陈恩光还提醒道，中国改革的不确定性以及东南亚政局动荡，可能会打压银行在这些市场日渐升温的放贷兴趣。
相比台资银行进军海外的美好前景，本土市场看起来黯淡无光。
“我对台湾本土的联贷市场是比较悲观的，本土的成交量在逐年萎缩。以前很多金额大的联贷案都是来自IT行业的资本支出。但现在这个行业不行了，而市场上大多数联贷案都是再融资，”陈恩光表示。
但他预期，本土业务的缩水将会减缓，并被海外贷款业务所抵消。(完) (编译 张涛/田建华/艾茂林/朱晓军；审校 石冠兰/王翔琼)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。