路透基点：岛内联贷市场萎缩，台湾银行业者放眼海外--RLPC

陈恩光还提醒道，中国改革的不确定性以及东南亚政局动荡，可能会打压银行在这些市场日渐升温的放贷兴趣。

“我对台湾本土的联贷市场是比较悲观的，本土的成交量在逐年萎缩。以前很多金额大的联贷案都是来自IT行业的资本支出。但现在这个行业不行了，而市场上大多数联贷案都是再融资，”陈恩光表示。