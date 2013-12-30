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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 16:28 BJT

路透基点：岛内联贷市场萎缩，台湾银行业者放眼海外--RLPC

陈恩光还提醒道，中国改革的不确定性以及东南亚政局动荡，可能会打压银行在这些市场日渐升温的放贷兴趣。

相比台资银行进军海外的美好前景，本土市场看起来黯淡无光。

“我对台湾本土的联贷市场是比较悲观的，本土的成交量在逐年萎缩。以前很多金额大的联贷案都是来自IT行业的资本支出。但现在这个行业不行了，而市场上大多数联贷案都是再融资，”陈恩光表示。

但他预期，本土业务的缩水将会减缓，并被海外贷款业务所抵消。(完) (编译 张涛/田建华/艾茂林/朱晓军；审校 石冠兰/王翔琼)
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