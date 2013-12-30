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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日经指数和美元兑日圆上涨

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* 美元/日圆上涨0.18%，欧元/日圆升0.31%，澳元/美元贬值0.27%，欧元/美元跌0.08%

* 日经指数收高0.69%，沪综指下跌0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.09%，10年期美债收益率为3.0037%

* 中国和韩国就日圆贬值对出口商的影响发出警告

* 日本国内影响力最大的企业游说组织已同意进行六年来的首次涨薪，将调高员工的基本工资

* 意大利西雅那银行(Monte Paschi)面临国有化威胁

* 欧洲市场开盘：(r.reuters.com/dec27t)。(完)

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