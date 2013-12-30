汽车产业：宝马和丰田就研发跑车联合平台达成共识--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福12月30日 - 宝马汽车(BMW) 研发主管Herbert Diess对一家德国报纸称，宝马汽车和丰田汽车 已决定为跑车研发一联合平台。
“我们已经认可一款跑车的共同架构。重点是，这将是两种不同车型、但却有宝马和丰田各自正宗血统的跑车。”德国法兰克福汇报周一引述Diess的话说。
宝马和丰田在1月时签署一项协议，双方将在多项领域中合作，其中包括锂空气电池和轻量化技术。
当时双方表示将在2013年底前完成可行性研究，其中将探讨研发一款中型跑车联合平台的可能性。
德国法兰克福汇报称，Diess不愿透露双方共同合作的车型细节。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。