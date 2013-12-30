汽车产业：宝马和丰田就研发跑车联合平台达成共识--报载

路透法兰克福12月30日 - 宝马汽车(BMW) 研发主管Herbert Diess对一家德国报纸称，宝马汽车和丰田汽车 已决定为跑车研发一联合平台。

“我们已经认可一款跑车的共同架构。重点是，这将是两种不同车型、但却有宝马和丰田各自正宗血统的跑车。”德国法兰克福汇报周一引述Diess的话说。

宝马和丰田在1月时签署一项协议，双方将在多项领域中合作，其中包括锂空气电池和轻量化技术。

当时双方表示将在2013年底前完成可行性研究，其中将探讨研发一款中型跑车联合平台的可能性。

德国法兰克福汇报称，Diess不愿透露双方共同合作的车型细节。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)