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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:19 BJT

日本股市：日经指数全年上涨57%创1972年来最好表现，受惠安倍经济学

Nikon 今年表现最差，跌幅达到20.5%。东邦亚铅 和Pacific Metals 分列倒数第二和第三位。

东证股价指数 今日收涨1%，报1,302.29点，为2008年8月迄今首次突破1,300点。成交量为29.1亿股，触及两周高点。(完)
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