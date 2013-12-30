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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 16:15 BJT

香港股市：量缩收平，但腾讯跳涨至纪录高位

腾讯 逆势上扬，跳涨2.6%再创纪录高位，此前中国表示2014年电讯产业投资料将高于3,500亿元人民币(577亿美元)。(完)
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