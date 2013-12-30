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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:31 BJT

中国期市：远月大豆合约大跌，收储政策调整前景渐趋明朗

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1403     52,340      0.13      223,080 
         黄金(au)     1406     241.05     -0.47      173,322 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,573     -1.00    1,535,764 
         橡胶 (ru)    1405     18,265     -1.14      216,406 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,352     -0.39    1,576,972 
         豆油 (y)     1405      6,908      0.26      821,852 
         焦炭 (j)     1405      1,487     -1.52      221,230 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,830     -0.82      598,936 
         棉花 (cf)    1405     19,195     -0.49       63,224 
 中金所  沪深300(if)  1401    2,324.2     -0.31       98,112 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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