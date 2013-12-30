中国期市：远月大豆合约大跌，收储政策调整前景渐趋明朗

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 52,340 0.13 223,080 黄金(au) 1406 241.05 -0.47 173,322 螺纹钢 (rb) 1405 3,573 -1.00 1,535,764 橡胶 (ru) 1405 18,265 -1.14 216,406 大商所 豆粕 (m) 1405 3,352 -0.39 1,576,972 豆油 (y) 1405 6,908 0.26 821,852 焦炭 (j) 1405 1,487 -1.52 221,230 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,830 -0.82 598,936 棉花 (cf) 1405 19,195 -0.49 63,224 中金所 沪深300(if) 1401 2,324.2 -0.31 98,112 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。