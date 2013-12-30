中国期市：远月大豆合约大跌，收储政策调整前景渐趋明朗

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 52,340 0.13 223,080 黄金(au) 1406 241.05 -0.47 173,322 螺纹钢 (rb) 1405 3,573 -1.00 1,535,764 橡胶 (ru) 1405 18,265 -1.14 216,406 大商所 豆粕 (m) 1405 3,352 -0.39 1,576,972 豆油 (y) 1405 6,908 0.26 821,852 焦炭 (j) 1405 1,487 -1.52 221,230 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,830 -0.82 598,936 棉花 (cf) 1405 19,195 -0.49 63,224 中金所 沪深300(if) 1401 2,324.2 -0.31 98,112 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)