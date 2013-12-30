《全球市场》日股亮丽封关，全年涨幅惊人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
苏格兰皇家银行分析师指出，30年期美国公债收益率正在迫近非常关键的4.05%水准，这是20年前一多头通道的顶部，如果突破此处，将给债市带来非常偏空的信号。
大宗商品市场方面，伦敦期铜 触及四个月高位，亚洲和美国经济回暖的迹象，为工业金属擦亮前景。
现货金 跌至每盎司1,206美元，且有望录得近30%的三十年来最高年度跌幅，年跌幅接近30%。
布兰特原油 上涨0.46美元，报每桶112.64美元。美国轻质原油 小幅上升0.05美元，报每桶100.37美元。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。