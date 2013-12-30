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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:29 BJT

《全球市场》日股亮丽封关，全年涨幅惊人

苏格兰皇家银行分析师指出，30年期美国公债收益率正在迫近非常关键的4.05%水准，这是20年前一多头通道的顶部，如果突破此处，将给债市带来非常偏空的信号。

大宗商品市场方面，伦敦期铜 触及四个月高位，亚洲和美国经济回暖的迹象，为工业金属擦亮前景。

现货金 跌至每盎司1,206美元，且有望录得近30%的三十年来最高年度跌幅，年跌幅接近30%。

布兰特原油 上涨0.46美元，报每桶112.64美元。美国轻质原油 小幅上升0.05美元，报每桶100.37美元。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)
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