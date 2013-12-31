重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率估落在0.39-0.40%

* 91天期国库券决标贴现率预估区间在0.39-0.40%

* 周二标售，金额300亿台币

路透台北12月30日 - 台湾银行业人士周一表示，明日午间将标售的91天期国库券，预估决标贴现率区间将在0.39-0.40%，大致持平于前次水准。

路透访谈四家金融机构，包括两家外资银行和两家本地民营银行，他们预估本次标售决标贴现率的小区间在0.39-0.40%，大区间则在0.38-0.41%。

上次7月下旬标售91天期国库券的决标贴现利率在0.398%，发行金额200亿台币。

一本地银行的交易人士表示，虽然央行仍维持适度宽松的货币政策，不过近期对冲销隔夜资金的态度相当积极，可以说是报多少就收多少，在此情形下，91天期国库券得标利率要低于0.388%隔拆利率不易。

“央行守得很稳，铁板区不容易跌破。”该人士说。

台湾央行将于周二(31日)代财政部标售91天期国库券，金额300亿台币，周四(2014年1月2日)发行。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01