中国债市：交易所隔夜回购利率一度达37%创三个月新高，呈结构性紧张

路透上海12月30日 - 中国交易所市场周一隔夜质押回购利率 最高一度达到37%，创三个月来新高；不过收盘则又回落至7.16%。交易员称，今日的隔夜拆借可以跨年，及部分机构资金需求较大造成结构性紧张，是盘中利率冲高的主要原因。

今日隔夜品种成交量达到2,703亿元人民币；全部质押式回购成交规模则接近3,500亿元，前一个交易日则为3,628亿元。

"明天的隔夜不跨年，应该就会好一点，资金其实不紧张的，可能有部分银行惜出的原因吧。”上海一家基金公司交易员认为。

临近年末，银行会计核算原因，致大量资金回流银行，因此年前银行体系普遍资金宽松，今日银行间隔夜利率目前只有3.18%。不过由于1月5日，银行普遍面临例行存款准备金缴存压力，因此即使暂时资金较宽，银行融出心态均较为谨慎。

而由于面临赎回压力，部分债券型基金和券商年末资金需求则较大，且由于债券投资特点差异，这些主要投资信用债品种的机构，在银行间融资并不容易，因银行间质押式回购多接受利率债质押。

交易所的标准券设计，给债基和券商类机构关键时点融资提供了便利，融出机构跨市场套利明显，近几日交易所市场的拆借利率明显比银行间高。

上交所回购成交量也因此逐步放大。数据显示，11月质押回购日最高成交额仅3,403亿元，但12月已连续多个交易日突破这个成交量。