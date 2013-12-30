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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,026亿韩元，连续第二日买超

路透首尔12月30日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,026亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月30日 102.6 34.1 -144.3

12月27日 70.7 -71.0 5.0

12月26日 -12.1 628.7 -614.4

12月24日 -54.5 456.4 -385.9

12月23日 71.6 223.5 -263.6

12月20日 -17.1 205.3 -183.2

12月19日 108.5 84.1 -176.6

12月18日 -123.7 265.2 -128.5

12月17日 53.0 94.5 -77.1

12月16日 -62.4 86.4 -26.6

12月13日 -265.7 528.3 100.1

12月12日 -607.1 593.2 304.6

12月11日 -202.9 90.8 108.9

12月10日 -113.2 111.4 -3.0

12月 9日 83.3 80.8 -165.7

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本月以来 -1,716.9 3,273.5 -661.5

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今年以来 3,397.0 5,072.9 -5,639.6

---------------------------------------------(完)
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