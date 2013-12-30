表格：外资在韩国股市买超1,026亿韩元，连续第二日买超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月30日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,026亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月30日 102.6 34.1 -144.3
12月27日 70.7 -71.0 5.0
12月26日 -12.1 628.7 -614.4
12月24日 -54.5 456.4 -385.9
12月23日 71.6 223.5 -263.6
12月20日 -17.1 205.3 -183.2
12月19日 108.5 84.1 -176.6
12月18日 -123.7 265.2 -128.5
12月17日 53.0 94.5 -77.1
12月16日 -62.4 86.4 -26.6
12月13日 -265.7 528.3 100.1
12月12日 -607.1 593.2 304.6
12月11日 -202.9 90.8 108.9
12月10日 -113.2 111.4 -3.0
12月 9日 83.3 80.8 -165.7
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本月以来 -1,716.9 3,273.5 -661.5
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今年以来 3,397.0 5,072.9 -5,639.6
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。