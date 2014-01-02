台湾央行：开放申购35、91和182天期存单，金额不限

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北1月2日 - 台湾央行周四表示，开放银行申请35、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为4,507.1亿台币。
为调节定存单到期金额因2014年农历春节假期造成之分配不均现象，台湾央行先前表示，将于2014年1月2-3日，将28天期改为35天期存单；2014年2月5-11日增发21天期，利率均为0.87%。
央行存单各天期发行利率如下：35天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行1,599.75亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为716亿台币，累计至周三超额准备为2,259亿，加计前期1%的超额准备为3,062亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。