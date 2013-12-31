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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：12月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月31日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期1,597.70亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

-------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期9,650.95亿台币 ：(单位：亿台币)

01/01 3,750.10

01/02 757.00

01/03 5,143.85

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--01/02：发行财103-1期91天国库券，预计金额300亿台币，31日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

*表新增 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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