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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 15:28 BJT

****敬告客户：《市场讯号》从资产负债表看中国式的流动性困境--PDF版本****

亲爱的客户，您好！

2013年以流动性充裕揭幕，以流动性紧张终场。持续半年的流动性紧张让中国众多投资者遍体鳞伤，已抒“累觉不爱”的曲调，但若有投资者对后市流动性宽松还心存厚望，恐陷项羽兵败时的《垓下歌》写照。

中国流动性适度紧张仍将持续之所以还有较大概率，在于流动性创造机制已因人口红利消减、储蓄与投资缺口收敛而发生趋势性改变。而作为流动性调剂中枢的中国金融机构资产负债表难以灵活调整，尤其是银行业资产方难以调整，正在加剧流动性紧张困境。

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