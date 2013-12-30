敬告客户：《市场讯号》从资产负债表看中国式的流动性困境--PDF版本****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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2013年以流动性充裕揭幕，以流动性紧张终场。持续半年的流动性紧张让中国众多投资者遍体鳞伤，已抒“累觉不爱”的曲调，但若有投资者对后市流动性宽松还心存厚望，恐陷项羽兵败时的《垓下歌》写照。
中国流动性适度紧张仍将持续之所以还有较大概率，在于流动性创造机制已因人口红利消减、储蓄与投资缺口收敛而发生趋势性改变。而作为流动性调剂中枢的中国金融机构资产负债表难以灵活调整，尤其是银行业资产方难以调整，正在加剧流动性紧张困境。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。