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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶2013年全年收低逾9%，因需求忧虑重燃

“现在是年底，所以很多市场人士都在获利了结。人气偏空。价格可能会再次下行，因为中国橡胶库存很高，”东京一交易员称。

“上海期胶明年可能继续下行。我预计TOCOM期胶阻力位在280日圆，支撑位在265日圆。”

上海期交所橡胶主力5月合约 最新报每吨18,200元人民币，低于前日收盘价18,430元，年线料将下跌逾30%。

新加坡商品交易所1月合约 最新报每公斤227.70美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 王翔琼/于春红)
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