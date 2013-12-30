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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:41 BJT

韩国债市：公债先扬后抑，受获利了结打压下滑

路透首尔12月30日 - 韩国公债周一小幅收低，因投资者在本年度最后一个交易日进行获利了结操作，在此压力下市场回吐此前涨幅。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 收涨3.3个基点。指标三年期公债3月期货 下跌0.10点。

韩国市场将于1月2日重启交易。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.74 105.84

10年期公债收益率 3.583% 3.550%

五年期公债收益率 3.228% 3.190%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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