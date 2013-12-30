金属期市：伦铜守在四个月高点附近，受到需求改善希望支撑

“今天有一些获利了结卖盘，但大家心里想的是经济复苏，”巴克莱分析师Sijin Cheng指出。

“美联储正在减码宽松，这是经济更加稳固的迹象，同时中国也在缓解钱荒的疑虑。”

由于交易所库存下滑，缺乏立即可用的供给，亦为铜价提供支撑。

“对某些金属而言，供给比大家预期来得略紧，”Cheng称。

LME数据显示，铜库存降至370,950吨，为1月以来最低。(完)

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