版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 15:46 BJT

金属期市：伦铜守在四个月高点附近，受到需求改善希望支撑

“今天有一些获利了结卖盘，但大家心里想的是经济复苏，”巴克莱分析师Sijin Cheng指出。

“美联储正在减码宽松，这是经济更加稳固的迹象，同时中国也在缓解钱荒的疑虑。”

由于交易所库存下滑，缺乏立即可用的供给，亦为铜价提供支撑。

“对某些金属而言，供给比大家预期来得略紧，”Cheng称。

LME数据显示，铜库存降至370,950吨，为1月以来最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐