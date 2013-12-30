中国新债：财政部下周一将招标发100亿元五年固息国债，为2014年首只

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 中国财政部周一公告称，将于下周一(1月6日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行100亿元人民币固息记账式国债，期限五年，此为2014年第一期记账式附息国债。
刊登在中国债券信息网的公告称，该债利息按年支付，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。
具体招标时间为1月6日上午10:35-11:35，1月7日开始计息，1月7日至1月9日进行分销，1月13日起上市交易。
发行手续费为承销面值的0.1%。（完）
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。