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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 16:08 BJT

中国新债：财政部下周一将招标发100亿元五年固息国债，为2014年首只

路透上海12月30日 - 中国财政部周一公告称，将于下周一(1月6日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行100亿元人民币固息记账式国债，期限五年，此为2014年第一期记账式附息国债。

刊登在中国债券信息网的公告称，该债利息按年支付，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为1月6日上午10:35-11:35，1月7日开始计息，1月7日至1月9日进行分销，1月13日起上市交易。

发行手续费为承销面值的0.1%。（完）

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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