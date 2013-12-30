表格：2013年日本股市日经成分股十大赢家与输家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京12月30日 - 日本股市日经指数升至六年新高，2013年全年创下57%的涨幅，为超过40年来最好表现，得益于首相安倍晋三推出的大规模经济刺激计划。
日本股市将从12月31日至1月3日休市迎接新年假期，1月6日恢复交易。
以下为今年日经成分股中表现最佳的前10名与表现最差的10名。
10大赢家 股号 2013年股价变动百分比
马自达汽车 +212.6
软银 +193.0
富士重工 +180.2
东京建物 +166.1
东陶 +158.1
美蓓亚集团 +153.0
东京电力 +150.1
古河电气 +139.1
Tosoh Corp +137.4
冲电气 +136.2
10大输家 股号 2013年股价变动百分比
尼康(Nikon) -20.5
东邦亚铅 -6.1
Pacific Metals Co Ltd -5.0
Advantest Corp -3.0
小松制作所 -2.2
北越制纸 -0.8
佳能 -0.3
Uny Group Holdings +0.8
Tokai Carbon Co Ltd +2.2
先锋(Pioneer) +2.8 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。