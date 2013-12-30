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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 16:01 BJT

表格：2013年日本股市日经成分股十大赢家与输家

路透东京12月30日 - 日本股市日经指数升至六年新高，2013年全年创下57%的涨幅，为超过40年来最好表现，得益于首相安倍晋三推出的大规模经济刺激计划。

日本股市将从12月31日至1月3日休市迎接新年假期，1月6日恢复交易。

以下为今年日经成分股中表现最佳的前10名与表现最差的10名。

10大赢家 股号 2013年股价变动百分比

马自达汽车 +212.6

软银 +193.0

富士重工 +180.2

东京建物 +166.1

东陶 +158.1

美蓓亚集团 +153.0

东京电力 +150.1

古河电气 +139.1

Tosoh Corp +137.4

冲电气 +136.2

10大输家 股号 2013年股价变动百分比

尼康(Nikon) -20.5

东邦亚铅 -6.1

Pacific Metals Co Ltd -5.0

Advantest Corp -3.0

小松制作所 -2.2

北越制纸 -0.8

佳能 -0.3

Uny Group Holdings +0.8

Tokai Carbon Co Ltd +2.2

先锋(Pioneer) +2.8 (完)
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