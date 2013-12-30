台湾汇市：台币实质汇价趋升，股市创29个月新高外资汇入

* 外资汇入明显，出口商抛汇 * 明日封关价位料央行不致令台币走得太强 * 明日实质交易区间看29.90-30.01 路透台北12月30日 - 台币兑美元 周一收贬0.5分；尾盘疑似央行入市作价而收 贬，但盘中实质交易因外资汇入走升。汇银人士指出，外资在台股买超扩大，汇入力道益发 明显，令台币盘中创下逾一周的高位。 台币前次高位在12月20日的29.890。汇银人士指出，出口商在年底之际仍有些许抛汇需 求，而外资的汇入力道则更为明显，且台股 今日续走高、创下29个月的收盘高位， 外资买超金额也扩大。惟时序已入年底最后二日，今日交投不算热络。 〞今天外资很明显汇入，只不过年底了交易清淡，流动性比较不好，〞一位大型银行交 易员表示。 台湾加权股价指数 周一连四日收高，续创29个月收盘高位，表现强势优于区域 股市。外资买盘归队，已连三日买超，今日更大买79.49亿台币。 另一家小型民营银行交易员则表示，虽然先前出口商已宣泄一些卖压，但今日仍有些抛 汇压力，此外也有寿险汇回；至于进口商则多在29.900附近见到买盘。 展望明日，汇银人士预期，由于明日台币将收年线，预料就算盘中实质交易，央行也不 致放手令台币升得太多，估计台币不致升破29.900关卡；至于封关价位，预料央行将引导台 币收在30左右的偏弱水位，以利出口商年底结算。 今日台币实质交易区间主要在29.90-29.97，上日在29.96-30.01。明日实质交易区间则 看29.90-30.01。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价缩小； 一个月远汇 尾盘报29.901/916，上日收在29.925。 外资今日在韩国股市买超也扩大至1,026亿韩元。韩国韩元兑美元 周一因官员喊 话而小幅下滑，但今年仍升1.4%。下个韩元现汇交易日将为1月2日。 本周的全球重要经济事件与数据有： 周一：美国11月芝加哥联储中西部制造业指数、11月成屋待完成销售指数及12月达拉斯 联储制造业指数； 周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥 采购经理人指数(PMI)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数。 周三：主要金融市场休市一天 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12 月供应管理协会(ISM)制造业指数 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指 数、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.030 30.025 29.898-30.060 30.050 4.56 6.62 元太外汇经纪公司 30.015 30.015 29.900-30.050 30.040 2.32 3.21 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.215/-0.175 (完)