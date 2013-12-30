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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 16:42 BJT

台湾汇市：台币实质汇价趋升，股市创29个月新高外资汇入

* 外资汇入明显，出口商抛汇
    * 明日封关价位料央行不致令台币走得太强
    * 明日实质交易区间看29.90-30.01

    路透台北12月30日 - 台币兑美元 周一收贬0.5分；尾盘疑似央行入市作价而收
贬，但盘中实质交易因外资汇入走升。汇银人士指出，外资在台股买超扩大，汇入力道益发
明显，令台币盘中创下逾一周的高位。
    
    台币前次高位在12月20日的29.890。汇银人士指出，出口商在年底之际仍有些许抛汇需
求，而外资的汇入力道则更为明显，且台股 今日续走高、创下29个月的收盘高位，
外资买超金额也扩大。惟时序已入年底最后二日，今日交投不算热络。
    
    〞今天外资很明显汇入，只不过年底了交易清淡，流动性比较不好，〞一位大型银行交
易员表示。
    
    台湾加权股价指数 周一连四日收高，续创29个月收盘高位，表现强势优于区域
股市。外资买盘归队，已连三日买超，今日更大买79.49亿台币。 
    
    另一家小型民营银行交易员则表示，虽然先前出口商已宣泄一些卖压，但今日仍有些抛
汇压力，此外也有寿险汇回；至于进口商则多在29.900附近见到买盘。
    
    展望明日，汇银人士预期，由于明日台币将收年线，预料就算盘中实质交易，央行也不
致放手令台币升得太多，估计台币不致升破29.900关卡；至于封关价位，预料央行将引导台
币收在30左右的偏弱水位，以利出口商年底结算。
    
    今日台币实质交易区间主要在29.90-29.97，上日在29.96-30.01。明日实质交易区间则
看29.90-30.01。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价缩小；
一个月远汇 尾盘报29.901/916，上日收在29.925。
    
    外资今日在韩国股市买超也扩大至1,026亿韩元。韩国韩元兑美元 周一因官员喊
话而小幅下滑，但今年仍升1.4%。下个韩元现汇交易日将为1月2日。 
    
    本周的全球重要经济事件与数据有：    
    周一：美国11月芝加哥联储中西部制造业指数、11月成屋待完成销售指数及12月达拉斯
联储制造业指数；
    周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥
采购经理人指数(PMI)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数。
    周三：主要金融市场休市一天
    周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12
月供应管理协会(ISM)制造业指数
    周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指
数、美国ECRI经济领先指标。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.030    30.025   29.898-30.060   30.050     4.56    6.62
                                                                       
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 (完)
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