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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 16:19 BJT

中国新债：财政部明年计划招标发42期关键期限国债，及两期50年国债

路透上海12月30日 - 中国财政部周一公告称，2014年计划招标发行42期关键期限记账式国债，以及两期50年期国债。而今年关键期限国债共发行了35期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，其中明年一季度将招标发行九期记账式国债，均为关键期限品种。

关键期限国债是指1、3、5、7和10年期品种。

此外，明年3月至11月，财政部每月将发行一次储蓄国债，均包括三年和五年期品种。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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