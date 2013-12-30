台湾债市：五年公债103/2殖利率微跌，封关前量缩区间盘整

* 封关前交易意愿普遍低落 * 主流券殖利率在狭幅区间整理 * 明日五年券103/2区间暂看1.10-1.15% 路透台北12月30日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周一微 幅收跌，交易员表示，尽管近期美债偏空，但年底预备封关气氛浓厚，令台债交投淡静、殖 利率在狭幅区间整理，未随美债起舞。 公债交易员指出，受到年关将近交易意愿低落影响，市场普遍抱持新历年后再行布局的 操作心态，并未因美国指标10年期公债殖利率升破3%而造成恐慌性卖压，甚至10年期主流券 102/10今日未有成交纪录，显示中长线资金惜券心态浓厚。 “明天为年底最后一个交易日将更没有交投意愿。”一位证券债券交易员说。 另有银行交易主管提及，债券为长期性投资工具，不能只单看美债的因素，必须衡量台 湾基本面、资金面及台债筹码面等因素，目前台湾基本面表现欠佳，资金则是宽松依旧，中 长线投资人亦不愿释出筹码，此皆有效支撑台债殖利率续处低档。 交易员估明日五年券102/11殖利率区间暂看在1.05-1.10%，10年债102/10则暂看在1.65 -1.70%，五年券103/02发行前交易区间暂看在1.10-1.15%。 美国指标公债收益率上周五升穿3%，至逾两年最高。美国公债2013年的表现几乎可以肯 定将是数十年来表现最差的年份之一。指标10年期公债 收益率跌4/32，收益率 报3.007%，稍早一度高见3.02%，根据路透数据，为2011年7月来最高。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.00 1.0850 1.0850-1.0900 2.0 5 103/02 -0.75 1.1125 1.1125-1.1198 9.5 交易员认为，短线台股大盘持续冲高，对台债影响仍有限，台债主要随国际债市起伏， 目前美国指标10年期公债殖利率升破3%，但自耶诞节至新年长假期间成交量降至寻常的三 、四成，市场观望大型交易商归队的美债表现。 “下周公布的非农数据可能会影响台债。”一位证券债券交易员说。 交易员指出，短线美国较具重要指标就是1月10日即将公布非农就业数据，市场预期数 非农据应该不差，若数据明显优于预期，美联储量化宽松(QE)退场速度料将会加快，美债殖 利率可能会续扬，是否进一步影响台债值得关注。 台湾加权股价指数 收涨1.04%至8,623.43点，前波收盘高位为2011年8月1日的8, 701.38点。 今日外资及陆资在台股买超79.49亿台币，连续第三日买超，三 日来买超共计145.46亿台币。 本周全球重要经济事件与数据： 周一：美国11月芝加哥联储中西部制造业指数、11月成屋待完成销售指数及12月达拉斯 联储制造业指数； 周二：美国10月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数、12月芝加哥 采购经理人指数(PMI)、 12月消费者信心指数及12月达拉斯联储服务业活动指数； 周三：主要金融市场休市一天； 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12 月供应管理协会(ISM)制造业指数； 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说，美国12月纽约ISM企业活动指 数、美国ECRI经济领先指标。(完) 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 没有成交 5 102/11 1.0850 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)