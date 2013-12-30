版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 17:12 BJT

台湾央行：共发行3,927.8亿台币存单，存单发行余额减7亿

路透台北12月30日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,927.8亿台币存单，相较存单到期3,934.8亿台币，存单发行余额减7亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,883.8

91天期 0.93 36

182天期 1.05 8

央行上日共发行3,583.4亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,310.15亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为87亿台币，至周日累计超额准备为608亿，加计前期1%的超额准备为1,411亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐