台湾央行：共发行3,927.8亿台币存单，存单发行余额减7亿

路透台北12月30日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,927.8亿台币存单，相较存单到期3,934.8亿台币，存单发行余额减7亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,883.8

91天期 0.93 36

182天期 1.05 8

央行上日共发行3,583.4亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,310.15亿台币。