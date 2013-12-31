中国公开市场：今日将不进行任何操作，七天逆回购暂停--业内人士

路透北京12月31日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作，意味上周才重启的七天期逆回购再次暂停。

为安抚市场对年末流动性的担忧，中国央行公开市场上周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元人民币。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因明年春节前资金变数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周公开市场将有290亿元七天期逆回购到期。另周三因是元旦假期，银行间债市将休市一天。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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