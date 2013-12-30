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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 16:24 BJT

新兴汇市：韩元兑日圆升值至五年高位，多数新兴亚币兑美元下跌

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 105.36 105.15 -0.20 -17.63 86.79

坡元 1.2688 1.2693 +0.04 -3.70 1.2219

台币 30.030 30.025 -0.02 -2.98 29.136

韩元 1054.67 1053.90 -0.07 +1.51 1070.60

泰铢 32.85 32.86 +0.03 -6.82 30.61

印尼卢比 12250.00 12245.00 -0.04 -21.39 9630.00

印度卢比 62.08 61.85 -0.37 -11.42 54.99

马币 3.2920 3.2878 -0.13 -7.11 3.0580

人民币 6.0617 6.0686 +0.11 +2.78 6.2303

* 菲律宾金融市场因假期休市。 (完)

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