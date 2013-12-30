全球金市：黄金料以大跌幅收尾今年，因股市走强限制投资者买兴

0750GMT，现货金 下跌0.78%，报每盎司1,203.30美元。2011年时曾创下1,900美元的纪录高位，当时欧债危机恶化引发买盘热潮。

“我不认为ETF的黄金流出会在短时期内结束，”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。

黄金料将终结连续12年的牛市行情。这波行情因超低利率和各国央行的经济刺激举措而催生，黄金的通胀对冲魅力得以充分体现。

美国黄金期货 下滑0.91%，报每盎司1,202.90美元。

实货市场上，交易机构和珠宝商当中鲜有交易发生，香港金条较伦敦现货价升水持稳在每盎司2美元。

新加坡金价较伦敦现货价升水则持稳在每盎司1.5美元，但市场并不活跃。

“绝对有实货买盘在支撑黄金，但是我想说的是，实货买家更像是价格接受者，而不是制定者。”辉立期货的Liu表示。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1203.30 -9.51 -0.78 -28.14

现货银 19.57 -0.46 -2.30 -35.37

现货铂金 1362.99 -8.51 -0.62 -11.21

现货钯金 705.70 -2.05 -0.29 1.98

COMEX期金 1202.90 -11.10 -0.91 -28.22 19183

COMEX期银 19.58 -0.47 -2.36 -35.41 10817

汇率

欧元/美元 1.3751

美元指数 105.37

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金