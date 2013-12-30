全球金市：黄金料以大跌幅收尾今年，因股市走强限制投资者买兴

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0750GMT，现货金 下跌0.78%，报每盎司1,203.30美元。2011年时曾创下1,900美元的纪录高位，当时欧债危机恶化引发买盘热潮。
“我不认为ETF的黄金流出会在短时期内结束，”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。
黄金料将终结连续12年的牛市行情。这波行情因超低利率和各国央行的经济刺激举措而催生，黄金的通胀对冲魅力得以充分体现。
美国黄金期货 下滑0.91%，报每盎司1,202.90美元。
实货市场上，交易机构和珠宝商当中鲜有交易发生，香港金条较伦敦现货价升水持稳在每盎司2美元。
新加坡金价较伦敦现货价升水则持稳在每盎司1.5美元，但市场并不活跃。
“绝对有实货买盘在支撑黄金，但是我想说的是，实货买家更像是价格接受者，而不是制定者。”辉立期货的Liu表示。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1203.30 -9.51 -0.78 -28.14
现货银 19.57 -0.46 -2.30 -35.37
现货铂金 1362.99 -8.51 -0.62 -11.21
现货钯金 705.70 -2.05 -0.29 1.98
COMEX期金 1202.90 -11.10 -0.91 -28.22 19183
COMEX期银 19.58 -0.47 -2.36 -35.41 10817
汇率
欧元/美元 1.3751
美元指数 105.37
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王翔琼/高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。