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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 16:37 BJT

台湾央行：将于明年1月3日及10日标售一年及两年期定存单

路透台北12月30日 - 台湾央行周一表示，将于明年1月3日（本周五）、10日（下周五）每月例行性地标售一年期、两年期定存单，金额分别为1,000亿以及100亿台币。

3日标售的一年期定存单将于6日交割，10日标售的两年期定存单则将在13日交割。

12月标售的一年期定存单加权平均得标利率在0.564%，远低于市场预期； 两年期定存单加权平均得标利率在0.72%，符合预期。 (完) (记者 高洁如/董永年; 审校 张喜良)
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