版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 16:52 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘再创新高，年末成交有限但升值预期犹在

* 人民币即期收盘再创新高
    * 中间价亦续创历史记录
    * 年末成交淡静，但升值预期犹在
    * 预期年内升值至6.06元左右

 (更新收盘报价)
    路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收高于6.0618元，再创历
史新高。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继
续发酵，推动即期再创新高。

    即期盘间并创出6.0611元历史最高纪录。不过交易员指出，2013年仅剩最后两天交易，
结购汇都相对淡静，和上周五不同，今天没什么美元买盘，市场在人民币升值预期下由客盘
推动升值，成交量相对偏低。
    
    “市场的预期还是往下，空头很多，...这一轮升值估计到6.06就差不多了，元旦之后
应该会稳一稳。”北京一国有银行交易员指出。
            
    人民币本周一延续上周五大幅上涨行情，人民币汇市出现久违的大起大落。上海一股份
制行交易员指出，历来每年的年末都会出现当年的最高价，今年可能也不例外，而今天的行
情也就是跟随中间价在走，没有太多的其他影响因素，明年料继续升值。
       
    全球市场方面，日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对
全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。[FRX
/CN]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                        今日            上日      升贬
             即期成交价格                  6.0618           6.0686    0.11%
                   中间价                  6.1024           6.1050    0.04%
             成交额                       145亿美元                      
                                                                         
           日内相对于中间价最大波幅    0.68% (上限±1%)      日高      日低
                 日内波动幅度(pips)           71            6.0611    6.0682
             2013年来即期升贬值幅度         2.78%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX          465                         
                                 S>                                  
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:41                今日            上日        
              1年期NDF                    6.1275/95         6.1315       
                      CNH即期             6.0681/01         6.0700       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐