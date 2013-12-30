更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘再创新高，年末成交有限但升值预期犹在

* 人民币即期收盘再创新高 * 中间价亦续创历史记录 * 年末成交淡静，但升值预期犹在 * 预期年内升值至6.06元左右 (更新收盘报价) 路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收高于6.0618元，再创历 史新高。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继 续发酵，推动即期再创新高。 即期盘间并创出6.0611元历史最高纪录。不过交易员指出，2013年仅剩最后两天交易， 结购汇都相对淡静，和上周五不同，今天没什么美元买盘，市场在人民币升值预期下由客盘 推动升值，成交量相对偏低。 “市场的预期还是往下，空头很多，...这一轮升值估计到6.06就差不多了，元旦之后 应该会稳一稳。”北京一国有银行交易员指出。 人民币本周一延续上周五大幅上涨行情，人民币汇市出现久违的大起大落。上海一股份 制行交易员指出，历来每年的年末都会出现当年的最高价，今年可能也不例外，而今天的行 情也就是跟随中间价在走，没有太多的其他影响因素，明年料继续升值。 全球市场方面，日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对 全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。[FRX /CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0618 6.0686 0.11% 中间价 6.1024 6.1050 0.04% 成交额 145亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.68% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 71 6.0611 6.0682 2013年来即期升贬值幅度 2.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 465 S> 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.1275/95 6.1315 CNH即期 6.0681/01 6.0700 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)