中国债市：利率互换略有上探，中短期资金变数均有扰动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月30日 - 中国人民币利率互换(IRS)周一略有上探。市场人士表示，交易所回购呈现结构性紧张，明年春节前资金预期亦不乐观，IRS随现券利率微涨，然交投较清淡。
“IRS有一些买盘，大家都在看(2014年)1月5号之后的事情了。年底冲完存款后，大概率那时资金会紧。”上海一外资银行交易员称。
北京一大型银行资深交易员则称，年底IRS成交很清淡，今日利率上探的原因或有二，一是现券收益率在上探；二是交易所回购利率盘中的跳涨。
他进一步指出，回望2013年的市场，各类资产的联动在加强，投资者可选投资品种在变化，投资人结构的变化亦使利用IRS等工具对冲利率风险的需求提升。目前来看，机构多数预期2014年市场或存机会，但不能指望有大行情，一切都取决于经济走势。
交易所市场周一隔夜质押回购利率 最高一度达到37%，创三个月来新高；不过收盘则又回落至7.16%。交易员称，今日的隔夜拆借可以跨年，及部分机构资金需求较大造成结构性紧张，是盘中利率冲高的主要原因。
银行间市场主要回购加权利率 周一继续下行，其中七天品种近两周来首次跌至5%以下；短期资金供给充裕，年内流动性无虞，机构视线逐渐转向春节备付，一个月以上的长期资金需求日渐增多。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.2025/5.3084 4.9588/5.0450 4.9817/5.0675 5.0250/5.1125 5.0284/5.3009
上日 5.2025/5.3084 4.9625/5.0450 4.9900/5.0725 5.0150/5.1075 5.0267/5.2992
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变动 +0.0000/+0.0000 -0.0037/+0.0000 -0.0083/-0.0050 +0.0100/+0.0050 +0.0017/+0.0017
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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