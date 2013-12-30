韩国能源：韩国在2025到2035年间或需再建五家核电厂

路透首尔12月30日 - 韩国政府官员周一称，韩国在2025到2035年间可能需要再建多达五家核电厂，来满足43,000兆瓦(MW)的目标。这是韩国一项削减核电在能源总供应中所占比的计划下的目标。

此前韩国核电方面曝出丑闻，一些核反应堆利用伪造的安全认证来获取替换部件，这之后韩国一直面临削减核电使用的压力。

能源部本月曾表示，韩国政府正在考虑，到2035年将核电在能源总供应中的比例降到29%，2030年的目标是41%。

不过能源部并未确切说明，这项计划将需要多少的核反应堆。

能源部周一向议会陈述其政策时称，为达到2035年将核电比例降到29%的目标，韩国所需的核电产能是43,000兆瓦。