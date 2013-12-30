韩国能源：韩国在2025到2035年间或需再建五家核电厂

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月30日 - 韩国政府官员周一称，韩国在2025到2035年间可能需要再建多达五家核电厂，来满足43,000兆瓦(MW)的目标。这是韩国一项削减核电在能源总供应中所占比的计划下的目标。
此前韩国核电方面曝出丑闻，一些核反应堆利用伪造的安全认证来获取替换部件，这之后韩国一直面临削减核电使用的压力。
能源部本月曾表示，韩国政府正在考虑，到2035年将核电在能源总供应中的比例降到29%，2030年的目标是41%。
不过能源部并未确切说明，这项计划将需要多少的核反应堆。
能源部周一向议会陈述其政策时称，为达到2035年将核电比例降到29%的目标，韩国所需的核电产能是43,000兆瓦。
韩国目前拥有23座核反应堆，为韩国供应约三分之一的电力。韩国计划到2024年增加11座，其中有五座已经开建。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。