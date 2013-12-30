《交易视点》中国通胀可能低于预期，需关注未来交易型机会--中信证券

路透北京12月30日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，经济增长短期内趋于弱化，12月CPI同比增速可能将大幅下行，但中性偏紧货币政策暂不会转向，春节等因素使得资金利率仍将维持在中性偏高水平，这使得短期内市场仍将延续高位震荡的行情。

从未来趋势看，如果通胀拐点得到确认且金融机构杠杆率得到改善，货币政策有望趋于中性，投资者应密切关注由此产生的交易型机会；

对配置型机构而言，由于基本面提升了安全边际，配置的时间窗口基本形成，目前3-5年金融债具备较好的配置价值，建议继续关注。

**12月份CPI可能低于预期**

不同口径的高频数据显示，尽管12月份食品价格呈现跌幅收窄和涨幅扩大的趋势，但仍显着弱于季节性上涨幅度，考虑到12月份翘尾因素下滑0.8个百分点，我们预计12月份CPI可能大幅下行至2.4%左右。

具体来看，12月份商务部食用农产品价格指数累计上涨0.56%左右，较11月份0.05%的涨幅有所扩大，显着低于07-12年12月份平均1.62%的上涨幅度。

50个城市主要食品价格也表现出类似的特征，加权后的环比从11月份的-0.44%收窄至-0.10%附近，但延续了三个月以来的下跌态势，显着弱于08-12年12月份平均1.61%的涨幅。

**市场研判和投资策略**

从基本面看，12月汇丰PMI初值较11月份小幅下滑0.3个百分点至50.5，补库存需求出现进一步放缓的迹象，结合11月份制造业投资结束连续4个月上涨态势以及近期温和回落的发电量数据，我们预计经济增长短期内趋于弱化。

受食品价格上涨乏力和翘尾因素大幅下降影响，12月份CPI同比可能将大幅下行。

从政策面看，货币政策边际收紧的可能性较小，但由于货币政策通常滞后于基本面，加上央行对金融机构加杠杆的担忧，预计中性偏紧的货币政策暂不会转向。

从流动性看，随着年末因素的减退，资金利率异常走高的局面将有所缓解，但是随着春节的来临，现金走款进入高峰期，加上财政存款进入季节性上缴月份以及央行谨慎的态度，我们认为资金利率仍将维持在中性偏高的水平。

整体来看，基本面提升了债券市场的安全边际，加上利率债供给接近尾声，收益率上行的空间有限，10年期国债和10年期金融债的顶部基本在4.6%和5.75%附近，然而，由于政策面尚未转向、资金面不容乐观，短期内市场仍将延续高位震荡的行情。

从未来趋势看，如果通胀拐点得到确认且金融机构杠杆率得到改善，货币政策有望趋于中性，投资者应密切关注由此产生的交易型机会。

对配置型机构而言，由于基本面提升了安全边际，配置的时间窗口基本形成，目前3-5年金融债具备较好的配置价值，建议继续关注。(完)