中国政治：中央政治局决定由习近平任全面深化改革领导小组组长--新华

中国共产党十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署。包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)