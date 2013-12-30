中国债市：现券交投清淡，年底机构参与积极性有限

路透上海12月30日 - 中国银行间债市周一现券交投清淡，收益率波动不大。市场人士认为，年底临近，机构考虑到年终清算等业务，不少银行关账停止交易，现券成交寥寥，多数把关注焦点转向明年的债券发行计划。

“几乎没有成交啊，130017稍明显点，broker都没有啥动静。”上海一银行交易员称，“年底机构各种结算和总结报告，交易都不做了”。

不过对于稍早财政部公布的国债发行计划，华北一银行交易员表示， 2014年国债发行貌似跟今年差别不大，但是关键期限并不代表全年发债总量，仍旧需要根据财政赤字情况而定。

他并认为，可能因为其关系到年初不少机构的配置计划，毕竟早配置早受益，但对于明年看法分歧也比较大。

财政部周一公告称，2014年计划招标发行42期关键期限记账式国债，以及两期50年期国债。而今年关键期限国债共发行了35期。

中国银行间市场主要回购加权利率 周一继续下行，其中七天品种近两周来首次跌至5%以下；短期资金供给充裕，年内流动性无虞，机构视线逐渐转向春节备付，一个月以上的长期资金需求日渐增多。

剩余期限约2.62年的国债130017券 最新成交对应收益率为4.33%，上日为4.3517%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1790 4.9280

上日 3.3931 5.1005

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2622/4.2089

国债参考率报价 4.1344/4.0867

金融债参考率报价 5.3689/5.3167(完)

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