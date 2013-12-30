中国债市：现券交投清淡，年底机构参与积极性有限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 中国银行间债市周一现券交投清淡，收益率波动不大。市场人士认为，年底临近，机构考虑到年终清算等业务，不少银行关账停止交易，现券成交寥寥，多数把关注焦点转向明年的债券发行计划。
“几乎没有成交啊，130017稍明显点，broker都没有啥动静。”上海一银行交易员称，“年底机构各种结算和总结报告，交易都不做了”。
不过对于稍早财政部公布的国债发行计划，华北一银行交易员表示， 2014年国债发行貌似跟今年差别不大，但是关键期限并不代表全年发债总量，仍旧需要根据财政赤字情况而定。
他并认为，可能因为其关系到年初不少机构的配置计划，毕竟早配置早受益，但对于明年看法分歧也比较大。
财政部周一公告称，2014年计划招标发行42期关键期限记账式国债，以及两期50年期国债。而今年关键期限国债共发行了35期。
中国银行间市场主要回购加权利率 周一继续下行，其中七天品种近两周来首次跌至5%以下；短期资金供给充裕，年内流动性无虞，机构视线逐渐转向春节备付，一个月以上的长期资金需求日渐增多。
剩余期限约2.62年的国债130017券 最新成交对应收益率为4.33%，上日为4.3517%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.1790 4.9280
上日 3.3931 5.1005
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2622/4.2089
国债参考率报价 4.1344/4.0867
金融债参考率报价 5.3689/5.3167(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。