《交易视点》中国资金面仍然不容乐观，限制中票表现--中信证券

路透北京12月30日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，1月资金面利空因素较多，较高资金利率可能仍将维持一段时间，这将限制中票市场的表现，但如果增长或通胀有超预期下行，货币政策可能调整，进而出现阶段性行情。

对于短融市场来说，考虑到相对较高的绝对收益率水平，仍然具有一定配置价值。

**短券有配置价值**

年末时点因素的冲击对资金市场形成了明显压力，而央行公开市场操作的及时安抚以及财政存款的投放使得资金面并未出现如6月份的极端波动，因而短端市场虽然受到一定冲击，但基本市场预期之内。

从未来趋势看，虽然年末时点因素可能将平稳度过，但春节现金投放的大幅增加同样将在1月份对资金面形成明显的压力，而财政存款在1月份的季节性上升和IPO的重启同样将在一定程度对资金面形成负面影响。

因此，1月份的资金面仍然不容乐观，央行的适时安抚可能仍将是资金面维稳的决定性因素。

整体来看，资金利率水平短期内可能仍然维持偏高水平，对于短融市场来说，考虑到相对较高的绝对收益率水平，仍然具有一定配置价值。

**较高资金利率限制中票市场表现**

由于上周中票市场表现强于政策性金融债等利率产品，信用利差较前一周有所收窄，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差下降至55-60BP的水平。

对于市场的未来趋势，一方面同样需要关注资金面的走势，考虑到1月份资金面面临的利空因素较多，而央行公开市场操作更多是履行托底的作用，较高的资金利率水平可能仍将维持一段时间，这将限制中票市场的表现。

另一方面，从中长期看，我们需要关注持续偏高的融资成本对实体经济的负面影响，加之高层规范管理地方政府债务以及治理环境等相关措施可能将对未来的投资增速形成一定限制，如果增长或通胀有超预期下行，货币政策可能进而有所调整，进而可能出现一定的阶段性行情。

**银行理财开设交易所账户短期影响有限**

上周中证登发布《关于商业银行理财产品开立证券账户有关事项的通知》，银行理财可开设交易所账户投资标准化债券、信贷资产证券化和优先股等固定收益产品。

另外，上交所国开债首次试点发行；交易所从供给和需求端有望实现扩容，长期来看有利于提高交易所市场的活跃度及两个市场进一步的互连互通，但短期来看对存量债券影响可能有限。

而对于信用产品，仍然受资金面和基本面的双重压制，而中证登发布《关于发布依据〈回购指引〉须调整标准券折扣系数的债券清单的通知》亦让部分低评级债券的吸引力降低。

短期内建议仍保持谨慎，可以关注低等级高收益债券受资金和市场情绪影响波动性加大而产生的交易机会。

**个券点金**

上周共有19只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量147.5亿元；短融和超短融中，我们推荐13苏国信CP004；

私募票据中，我们推荐13金元PPN003、13陕交建PPN003、13晋开投PPN002；

企业债中，我们推荐13南宁城投债、13大丰债01。(完)