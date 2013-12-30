更新版 1-中国货币市场：回购利率续下行，年内资金无虞机构视线渐转向春节备付

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增收盘报价及交易系统公告)
路透上海12月30日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周一继续下行，其中七天品种近两周来首次跌至5%以下；短期资金供给充裕，年内流动性无虞，机构视线逐渐转向春节备付，一个月以上的长期资金需求日渐增多。
交易员并称，临近年末，有些大行已开始停止跨年交易，不过七天以内短期资金供给仍较为充足。
货币市场前台交易系统今日公告称，根据人民银行支付结算司通知，为了做好年终结算工作，今天系统收盘时间延迟到6点半，明天延时到9点。
“有一些大行已经不做交易了，要结算了，不过七天以内都好借，14天、21天也还都OK，加权(价)都能借得到。”华东一银行交易员表示，
她还谈到，相对于短期资金的充裕，一个月以上的资金供应则较为紧张，尤其是两个月品种由于跨春节，实际可成交的价格明显高于当前的加权均价。
“大行现在就出到21天的，一个月的就不太出了，两个月的出的也不多，需求很大。”她并称。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,283.78亿元，较上日的6,403.71亿元增加超一成；其中隔夜品种成交4,493.12亿元，上日为3,997.45亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间18:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1790 3.3931 -21.41 4,493.12
七天 4.9287 5.1005 -17.18 2092.96
14天 6.0937 6.1149 -2.12 511.68
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.1600 20.2500 -1,309.00 2,703.03
七天 6.8350 7.6300 -79.50 339.90
14天 5.7650 6.5000 -73.50 24.90
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2400 3.5900 -35.00 --
七天 4.8600 5.0800 -22.00 --
14天 5.8500 5.9600 -11.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.2050 3.5130 -30.80 --
七天 4.8410 5.0670 -22.60 --
三个月 5.5530 5.5465 +0.65 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞/吴芳; 审校 曾祥进)
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