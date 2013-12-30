《交易视点》中国IPO重启阶段性冲击资金面，转债短期机会不大--中信证券

路透北京12月30日 - 中国中信证券最新发布的2013年信用产品投资策略报告认为，明年1月预计将有50家企业IPO，对资金面将产生较大阶段性冲击。

鉴于1月份资金面仍将趋紧，银行股将面临息差收窄的压力，其他蓝筹股机会也不大，因此转债市场短期可能承压。

不过，当前转股估值位于底部区域，转债投资具有较好的安全边际，投资者可以保留中等仓位，中行、平安、民生转债具有较好的低吸价值，重工转债则是博弈军工反弹的投机性品种。

**1月迎来新股密集发行，资金面将遭遇阶段性冲击**

2010-2012年，创业板IPO平均募资6.7亿，网上中签率1.3%，冻结资金621亿元；

中小板IPO平均募资9.1亿，网上中签率1.4%，冻结资金896亿元。2014年1月预计将有50家企业IPO，对资金面将产生较大的阶段性冲击：

（1）假设单个IPO募集资金5亿，初始网上发行规模占比40%（2亿），考虑到首批IPO企业资质优良、投资者申购热情较高，预计回拨前的网上中签率将低于1%，对应网上冻结资金达200亿；

再考虑网下申购规模，预计单个IPO的实际冻结资金将达到230亿。

（2）从发行节奏来看，1月初首批企业将获得批文，1月中旬开始陆续刊登公告并发行，预计1月中下旬发行密集的时期，一周可能将有20家企业进行IPO申购。

按每家企业申购金额230亿、申购冻结资金3天计算，当周日均冻结资金将达到2760亿（=230*20*3/5），对资金面将产生较大的冲击。

**资金面偏紧影响之下，蓝筹股难有趋势性机会**

12月财政存款的集中投放将缓解一季度的资金紧张状况，但1月份仍将面临阶段性冲击。

首先，1月5日将面临高基数的存款准备金上缴；其次，春节临近，居民现金使用需求增加；第三，1月份可能有50家企业IPO，资金面将遭遇阶段性冲击，个别时点的冻结资金可能将达到3000亿。

资金成本的高企已经成为压制蓝筹股的主要因素，高利率将不仅将挤压负债较高的蓝筹上市公司的盈利空间，也将压制蓝筹股的整体估值。

鉴于1月份资金面仍将阶段性趋紧，预计蓝筹股难有趋势性机会，题材股和成长股短期将比较活跃。

**债基或不能参与IPO，转债估值有望底部回升**

据媒体报道，近日有关部门就《首次公开发行股票承销业务规范》向投行征求意见，其中规定债券型基金、债券型集合信托计划不得参与网下配售。

按此规定，债券基金将退出IPO申购，转债作为权益类资产对债券基金的配置价值将有所增强，转债估值有望底部回升。

不过，在股市出现趋势性机会之前，债券基金加仓转债的动力较弱，转债估值的回升可能是缓慢的过程。

**转债投资策略**

当前，转股溢价率在7%以内的转债数量占比60%，转债整体表现出较强的股性特征，股市行情是主导转债波动的决定性因素。

鉴于1月份资金面仍将趋紧，银行股将面临息差收窄的压力，其他蓝筹股机会也不大，因此转债市场短期可能承压。

不过，当前转股估值位于底部区域，转债投资具有较好的安全边际，投资者可以保留中等仓位，中行、平安、民生转债具有较好的低吸价值，重工转债则是博弈军工反弹的投机性品种。 (完)