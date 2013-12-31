修正-《焦点》中国政府债务：高速路上的跑车，安全带虽牢但需小心驾驶

(第一个要点提示中应为20.7"万亿元"，非“亿元”。)

* 截至2013年6月底，中国各级政府负有偿还责任债务20.7万亿元

* 政府性债务规模增长较快，总体风险可控

* 摸清政府性债务家底，为下一步规范各级政府发债铺路

* 局部及区域性地方债务风险须防范，债务不透明是最大隐患

作者 沈燕

路透北京12月30日 - 在外界对中国云山雾罩的地方政府性债务规模到底多大充满疑虑之际，2013年岁末中国审计署公布，截止今年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿人民币，2012年底负债率为36.74%。

数据反映出的中国政府债务景象恰如高速公路上飞奔的跑车，安全带虽然牢固，但仍需在复杂的路面上小心驾驶。

分析师们指出，政府性债务规模基本符合市场预期，且总体风险可控，但过快的增速以及潜存的区域和局部性风险仍不容忽视，而如何在制度安排上让政府债务更透明无疑是下一步规范政府性债务的重要内容。

“外界对中国的地方政府债务一直很担心，各种版本不断，审计署这次公布债务底数可避免外界盲目的解读并误导市场，从而放大市场恐慌情绪。”中国财政部财科所副所长刘尚希称。

他进一步指出，虽然将政府债务纳入预算管理是完善政府预算的重要内容，但现在的问题是各级政府的债务缺乏透明，如果仅靠审计署的盘点公布中国的债务数据，这才是最大风险。

稍早召开的中央经济工作会议明确提出2014年要“着力防范债务风险”。中国审计署周一公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

报告称，2012年底中国政府负有偿还责任的债务余额与当年GDP的比率为36.74%。考虑其他债务等因素后，2012年底全国政府性债务的总负债率为39.43%，低于国际通常使用的60%的负债率控制标准参考值。

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**债务规模增长较快令人忧**

与2011年全国地方政府性债务审计相比，此次审计包括中央、省、市、县、乡五级政府，增加了中央和乡镇两级政府。

同时2011年以来，一些地方出现了通过新的主体、新的方式进行融资的情况。包括有的地方通过融资平台公司之外的国有独资或控股企业、自收自支事业单位进行融资等。

尽管与2010年审计的数据难做直接对比，且此次公布的总体政府负债率并不高，风险仍属可控范围，但在很多分析师眼里，中国政府性债务的规模增长速度仍然太快。

民生证券宏观经济研究团队就认为，全国政府性债务总额符合预期，目前政府债务风险总体可控。地方政府债务风险不在于规模，而在于增长速度，地方政府债务增长仍然过快。

这也得到中国国家信息中心经济预测部研究员王远鸿的认同。他认为，虽不能简单地将此次公布的地方政府债务规模与2010年底的10.7万亿元相比，但从地方政府债务的绝对值看增长的比较快。

审计署报告也提到，地方政府负有偿还责任的债务增长较快，年均增长19.97%；部分地方和行业债务负担较重，有的地区债务率已经超过100%，债务偿还压力较大；地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高；以及部分地方和单位违规融资、违规使用政府性债务资金等。

海通证券最新发布的报告也认为，融资平台的债务有多种渠道，其中最为公开的是城投债券。城投债发债规模在2009年和2012年有两次飞跃，从不到500亿上升至近7,000亿。而根据海通对发行说明书的统计，城投债发行用于偿还贷款的比例从不到5%升至36%。也反映出大量的融资平台严重缺乏现金流，借新还旧比例越来越大。

**债务规范透明是关键**

尽管风险可控，但业界对审计中发现的问题不无忧虑，包括如何防范潜在的区域和局部性债务风险，以及如何规范发债主体和行为，尤其在将政府债务纳入预算管理的同时，增加债务透明度更是关键。

刘尚希就指出，只把政府债务纳入预算管理显然不够，最重要的是各级政府债务情况要透明，不仅要有将中央政府债务纳入预算管理的中央政府资产负债表，同时也要有各级地方政府的资产负责表。

“欠债并不可怕，可怕的是债务不透明，要让大帐小帐都能合上，充分了解债务主体的情况，这才是将债务纳入预算管理的重点。”刘尚希称。

王远鸿也认为，此次摸清中国地方政府的总体债务情况，相较外界的诸多传言，审计署的数据更具说服力，有利于中国下一步将地方债务纳入预算管理体制，增加地方政府债务的透明度，并为下一步中央和地方建立各自的政府资产负债表打基础。

他认为，通过摸底地方政府有能力发债的以后仍可以发，没有能力发债的更要考虑风险控制，尤其是过分依赖土地财政的，同时要考虑培育地方税源并与下一步的财税体制改革通盘结合考虑。

中央经济工作会议也提出把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任。强化教育和考核，从思想上纠正不正确的政绩导向。

中央城镇化工作会议又提出，建立多元可持续的资金保障机制，在完善法律法规和健全地方政府性债务管理制度基础上，建立健全地方债券发行管理制度。