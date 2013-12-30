台湾央行：密切注意比特币的发展情况，不排除进一步监管

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月30日 - 台湾央行周一表示，密切注意比特币（Bitcoin）在台湾的发展，若其发展危及金融稳定，则将与金管会依相关法规采行进一步监管。
台湾央行副总裁杨金龙表示，比特币不是货币，而是属于高度投机的数位〞虚拟商品〞，且呼吁消费者应注意若接受、交易或持有比特币，应注意风险承担。
〞我们现在还没有禁止金融机构(展开比特币相关业务)，但如果问题严重就不排除。〞杨金龙表示。
而中国央行12月初时明订，金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。比特币并不是真正意义的货币，目前各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动。
杨金龙表示，比特币相关法规牵涉如中央银行法第2、13、35条，管理外汇条例，金管会组织法、银行法、金融消费者保护法等，必要时将依据相关法令，采取必要措施。
央行也在新闻稿中表示，比特币价格波动大，可能产生投资风险或兑换风险。且储存于电子钱包之比特币，具有易遭骇客窃取、病毒攻击而平白消失之风险，且易沦为非法交易工具的风险，也欠缺专属法律保障。
台湾央行总裁先前在立法院接受询答曾称比特币为泡沬。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。