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市场报道 | 2013年 12月 30日 星期一 17:19 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.6500的期权将在今日到期

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* 据闻英镑/美元在1.6500的期权将于今日纽约收盘时到期

* 1.6500是今日亚洲盘高点和欧洲交易时段早盘高点

(编译 高琦 审校 李婷仪)
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