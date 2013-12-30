《交易视点》明年初中国债市行情较弱或不明显--中金

路透北京12月30日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，银行对资金运用谨慎、部分品种供给上升等因素可能导致2014年的年初行情较弱或者不明显。尤其在1月流动性不确定性未消除之前，投资策略上仍以防御为主，可以通过衍生品进行风险对冲。

对于配置型的投资者，可以考虑放缓配置步伐，等待收益率走高后更好的介入机会。

**12月经济数据前瞻**

通胀：尽管国际大宗商品价格反弹，但国内工业品价格总体保持平稳，预计PPI环比为零，同比小幅上升至-1.3%。

12月上中两旬食品价格环比远低于去年同期，即使考虑到油价上调可能是非食品同比走高，整体CPI同比也将大幅回落至2.4%附近。

增长：PMI、煤耗等领先指标显示工业增速在12月可能小幅放缓至9.8%附近。圣诞节需求错位以及打击热钱力度加大等因素将导致12月出口增速大幅下滑，预计将降至4%附近。

进口受内需放缓和企业收缩采购影响，同比将小幅回落至3%。贸易顺差缩小至270亿。房地产投资低基数效应带动投资单月增速反弹至18.4%，累计增速预计继续放缓至19.7%。

高基数效应和价格因素可能使消费增速回落至12.8%。四季度及全年GDP增速均为7.6%。

金融：12月贷款投放仍然较快，预计当月增量将达到6500亿，全年新增贷款将突破9万亿。尽管表内融资继续高增长，但高利率可能使表外融资增速放缓，预计社会融资总量比上月小幅下降至1.1万亿。高基数效应使M2增速将大幅回落至13.6%，但仍明显高于央行的目标增速。

**是否有年初行情？**

我们近期路演过程中，不少投资者比较关注2014年年初是否仍会出现往年的“年初行情”，即由于银行的配臵需求季节性上升，从而推动收益率回落的行情。

债市的年初行情与银行在一季度配置需求较强有关，存在以下几个方面的因素推动：（1）银行年初超储率一般处于年内的高位，资金面相对宽松。

（2）从季节性波动来看，国有银行一季度的存款增量是各个季度中最高的，因此国有银行配置债券的需求也会相应上升。

（3）信用债的年初行情更为明显的原因在于银行自营投资需求的调节。

（4）与贷款类似，银行金融市场部投债券也会有利润指标的考核，因此“早买早收益”会推动银行年初增加配臵。

（5）一季度一般是债券发行的真空期，利率债的发行较少，而单一规模较大的超AAA信用债也一般在下半年发行。

不过，由于2013年下半年以来债券投资者尤其是银行自营投资的行为已经发生较大变化，依据以往的历史规律可能很难推导出2014年年初也会出现明显的年初行情。

我们认为有几点因素与往年不同，可能导致2014年的年初行情较弱或者不明显。

（1）银行对资金的运用变得更加谨慎，银行计财部对债券资金的分配可能显着压缩或者推后。

（2）由于供需关系不利于债券市场，投资者预期收益率仍有走高的可能，配置进度可能不会很快。

（3）银行对于信用债的配臵需求可能没有往年那么强。

（4）政策性银行债一季度的供给量可能上升。

在1月份流动性的不确定性未消除之前，投资策略上仍以防御为主，可以通过衍生品进行风险对冲（目前国债期货的保证金比率已经下调，有利于活跃市场）。

对于配置型的投资者，可以考虑放缓配臵步伐，等待收益率走高后更好的介入机会。(完)