《中国企业债发行日程表》--12月30日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *宁海县城市 4 7 12/31簿记建档 上限8.00% AA 2014/1/2-1/7 摩根士丹利华鑫证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== *海西州 10 7 12/31簿记建档 上限8.60% AA 2014/1/2-1/7 摩根士丹利华鑫证券 发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 黄冈城投 16 7 12/24簿记建档 8.60% AA 12/25-12/31 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================== 大丰城建国资 5 7 12/27簿记建档 8.50% AA 12/30-2014/1/2 华泰联合证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================== 格尔木投资 14 7 12/27簿记建档 *8.70% AA- 12/30-2014/1/7摩根士丹利华鑫证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================== 赣州开发区 5 6 12/30簿记建档 上限8.20% AA 12/31-2014/1/7 国信证券 建设投资集团 (第3-6年末每年偿还25%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)