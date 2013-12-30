路透基点：14家银行参与台湾南亚科技120亿台币融资案--RLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南亚科技的五年期120亿台币融资案已吸引到14家银行参与。

牵头行兼簿记行是台湾银行、彰化商业银行、兆丰国际商银、台湾企银以及合作金库，各自提供12亿台币贷款。

中国信托商业银行(CTBC)、安泰商业银行、玉山商业银行、第一商业银行、华南商业银行及台湾土地银行各承贷8亿台币，共享牵头行头衔。

台湾农业金库、远东国际银行和台新国际银行担任经理行，各承贷4亿台币。

交易将于周四签署。

贷款分为73亿台币A部分，用于再融资；和47亿台币B部分，用于购买设备。

两部分贷款的初始贷款利率为90天期一级市场商业票据(CP)利率加码110个基点，加码幅度并按借款方税后净利率调整：

税后净利率低于-10%，加码185个基点。

税后净利率为-10%至-0.1%，加码165个基点。

税后净利率为0%-2.9%，加码135个基点。

税后净利率为3%-9.9%，加码110个基点。

税后净利率为10%或以上，加码95个基点。

银行受邀以下列四个档次参贷：

承贷15亿台币或以上者，前端费用20基点，获牵头行兼簿记行头衔，

承贷10-14.9亿台币者，前端费用15基点，获牵头行头衔，

承贷8-9.99亿台币者，前端费用10基点，获副牵头行头衔，

承贷5-7.99亿台币者，前端费用5基点，获经理行头衔。

本项贷款有借款方厂房设备提供担保，贷款有承诺费10个基点。

融资将在三年宽限期之后，分四期每半年等额偿还。

南亚科技2009年11月签署了180亿台币五年期定期贷款，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码110基点，税前最低利率为1.9%。(完)