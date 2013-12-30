路透基点：14家银行参与台湾南亚科技120亿台币融资案--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南亚科技的五年期120亿台币融资案已吸引到14家银行参与。
牵头行兼簿记行是台湾银行、彰化商业银行、兆丰国际商银、台湾企银以及合作金库，各自提供12亿台币贷款。
中国信托商业银行(CTBC)、安泰商业银行、玉山商业银行、第一商业银行、华南商业银行及台湾土地银行各承贷8亿台币，共享牵头行头衔。
台湾农业金库、远东国际银行和台新国际银行担任经理行，各承贷4亿台币。
交易将于周四签署。
贷款分为73亿台币A部分，用于再融资；和47亿台币B部分，用于购买设备。
两部分贷款的初始贷款利率为90天期一级市场商业票据(CP)利率加码110个基点，加码幅度并按借款方税后净利率调整：
税后净利率低于-10%，加码185个基点。
税后净利率为-10%至-0.1%，加码165个基点。
税后净利率为0%-2.9%，加码135个基点。
税后净利率为3%-9.9%，加码110个基点。
税后净利率为10%或以上，加码95个基点。
银行受邀以下列四个档次参贷：
承贷15亿台币或以上者，前端费用20基点，获牵头行兼簿记行头衔，
承贷10-14.9亿台币者，前端费用15基点，获牵头行头衔，
承贷8-9.99亿台币者，前端费用10基点，获副牵头行头衔，
承贷5-7.99亿台币者，前端费用5基点，获经理行头衔。
本项贷款有借款方厂房设备提供担保，贷款有承诺费10个基点。
融资将在三年宽限期之后，分四期每半年等额偿还。
南亚科技2009年11月签署了180亿台币五年期定期贷款，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码110基点，税前最低利率为1.9%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。