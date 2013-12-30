更新版 1-台湾货币市场：年底调度心态审慎，跨新历年资金难觅

* 年底操作审慎，资金调度难度较高

* 跨新年资金难觅，部分先以隔拆因应

* 短票交易区间略宽，惟并未向上走升 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北12月30日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。货币市场人士表示，年底资金虽称不上紧俏，但大部分银行为调控风险适足率(BIS)而暂不承作跨年拆款，需花费更多心力调度才能补平缺口。

资金调拨人士指出，今日各家金融机构调度心态审慎，有的大型公股银行不承做拆款与买票，稍有余裕者则只愿意买票而不愿拆款。部分有缺口的银行与票券商，在拆不到跨新历年资金的情形下，只好先拆入隔夜资金因应。

“有的行库今天不开，有开的也不能拆。”一位大型票券商资金调度人士说。

虽然央行对收受隔夜拆款的态度仍是来者不拒，不过今日报央的状况较上周冷清许多，也显示出金融业者因应年底的心态。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率则在0.380-0.450%，上日则为0.380-0.435%。

**短票成交区间略宽**

短票市场方面，票券商指出，受银行调度心态审慎影响，今日跨新历年短票的成交利率区间较宽，落在0.60-0.63%间。

一大型票券商调度人士表示，月底发票量还是偏多，因此今日的资金需求仍不小。由于拆不到跨年资金，因此今日短票的成交利率主要落在0.62%，少数在0.63%。

“年底银行几乎不能动，只能将到期的先转给法人作。”该人士说。

不过另一大型票券商人士则指出，跨新历年的短票利率做在0.60-0.61%，少数可跨过农历年的则做在0.62-0.63%。

今日票券商与银行间跨新历年天期交投主要落在0.60-0.62%，少数做在0.63%；跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主。

周一央行存单到期金额为3,934.8亿，今日共发行3,927.8亿台币存单，存单发行余额减7亿。

本周央行存单到期总额为1兆5,183.45亿台币，落点分别为周二1,597.7亿、周四4,507.1亿及周五5,143.85亿。另外，周四预计将发行300亿台币91天期国库券。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为186亿台币，累计超额准备为794亿，加计前期1%的超额准备为1,597亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致持平上日。证券商RP交易员表示，为因应年底资金效应，部分券源已提前避开落点年底，加以投信端走钱幅度仍小，不影响资金调度，令年底RP成交利率维持在既有区间低位。

市场人士指出，年底仅剩今、明两天交易日，投信端资金依旧有少量赎回的情况，且投信端为因应年底可能的赎回压力，资金配置仍倾向落点年内，惟投信端近期资金赎回压力并不大，RP市场年底资金调度仍颇为顺畅。

“今天都这样了，明天应该不会紧了。”一位证券商交易员称。

大型票券商亦表示，目前RP券源都以到期续作为主，年底仅感受到投信端资金有少部份走钱，明日为年底最后一个交易日，资金调度应该很好过关。

另有一位证券资调人士称，本周大额公司债交割就属今日交割的台电公司债90亿台币，不过台电当日亦有还本付息33亿、中钢公司债也有延至周一的还本付息65亿，就抵销掉台电交割的紧缩因子，此外本周四紧缩因子尚有交割91天期国库券，预计金额300亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.57-0.58%，同于上日；一个月公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，和上日大致相同。