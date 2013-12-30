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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 18:03 BJT

路透基点：台湾和平电力117亿台币融资案额度分配方案出炉--RLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾和平电力的五年期116.48亿台币融资案的额度分配方案出炉。

牵头行兼簿记行是台湾银行(承贷37.35亿台币)、瑞穗银行(19.35亿台币)和中华开发工业银行(11.3亿台币)。

经理行分别为彰化银行(10亿台币)、三井住友银行(10亿台币)、农业金库(6.75亿台币)、合作金库银行(5.65亿台币)、华南银行(5亿台币)、中国信托(3.98亿台币)、永丰银行(3.55亿台币)、台北富邦银行(3.55亿台币)。

交易将于周二签署。

本案由借款人在台湾花莲的发电厂抵押，分别A部分90亿台币定期贷款、B部分11.48亿台币履约保证贷款，以及C部分15亿台币循环信贷。

AC部分利率较二级市场商业票据利率加码60个基点，B部分提供40个基点的年担保费。

银行受邀参与此案。承贷12亿台币或以上者，有12个基点的前端费，并享有牵头行头衔；承贷7-11亿台币者，有8个基点的费用；承贷4-6.99亿台币者，有4个基点的费用。

A部分分10期每半年等额偿还，有半年的宽限期。

AB部分所筹款项用于为1998年12月签署的322.7亿台币15年期贷款提供再融资。那笔贷款是用来支持花莲独立电力项目。C部分用作营运资本。(完)

(编译 艾茂林; 审校 隋芬)
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