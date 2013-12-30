路透基点：台湾和平电力117亿台币融资案额度分配方案出炉--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾和平电力的五年期116.48亿台币融资案的额度分配方案出炉。
牵头行兼簿记行是台湾银行(承贷37.35亿台币)、瑞穗银行(19.35亿台币)和中华开发工业银行(11.3亿台币)。
经理行分别为彰化银行(10亿台币)、三井住友银行(10亿台币)、农业金库(6.75亿台币)、合作金库银行(5.65亿台币)、华南银行(5亿台币)、中国信托(3.98亿台币)、永丰银行(3.55亿台币)、台北富邦银行(3.55亿台币)。
交易将于周二签署。
本案由借款人在台湾花莲的发电厂抵押，分别A部分90亿台币定期贷款、B部分11.48亿台币履约保证贷款，以及C部分15亿台币循环信贷。
AC部分利率较二级市场商业票据利率加码60个基点，B部分提供40个基点的年担保费。
银行受邀参与此案。承贷12亿台币或以上者，有12个基点的前端费，并享有牵头行头衔；承贷7-11亿台币者，有8个基点的费用；承贷4-6.99亿台币者，有4个基点的费用。
A部分分10期每半年等额偿还，有半年的宽限期。
AB部分所筹款项用于为1998年12月签署的322.7亿台币15年期贷款提供再融资。那笔贷款是用来支持花莲独立电力项目。C部分用作营运资本。(完)
(编译 艾茂林; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。