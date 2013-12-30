版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 17:56 BJT

《全球汇市》日圆兑欧元和美元下跌，市场预期日央行会再次放宽货币政策

“市场非常清谈，所以只需一点流动性就能带动市场价格大幅变化。”

自美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月稍早宣布开始缩减购债以来，美国公债收益率(殖利率)上扬，也支撑了美元兑低收益的日圆。10年期美债收益率触及3.0%上方的两年高点。

“目前市场希望尽可能保持最新走势，”Praevidentia Strategy的首席分析师Masafumi Yamamoto表示。

澳元兑美元 跌0.2%至0.8851美元，接近三年低点。澳元今年下滑近15%。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3754 1.3741 +0.09 +4.24 1.3194

美元/日圆 105.24 105.15 +0.09 +21.33 86.74

欧元/日圆 144.78 144.45 +0.23 +26.50 114.45

美元/瑞郎 0.8909 0.8913 -0.04 -2.69 0.9155

英镑/美元 1.6493 1.6478 +0.09 +1.49 1.6251

美元/加元 1.0708 1.0703 +0.05 +7.93 0.9921

澳元/美元 0.8859 0.8868 -0.10 -14.76 1.0393

新西兰元/美元 0.8158 0.8145 +0.16 -1.51 0.8283

欧元/瑞郎 1.2256 1.2248 +0.07 +1.50 1.2075

欧元/英镑 0.8339 0.8335 +0.05 +2.77 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9219 8.9585 -0.41 +4.01 8.5777

美元/挪威克朗 6.1254 6.1431 -0.29 +10.11 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐