《全球汇市》日圆兑欧元和美元下跌，市场预期日央行会再次放宽货币政策

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“市场非常清谈，所以只需一点流动性就能带动市场价格大幅变化。”
自美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月稍早宣布开始缩减购债以来，美国公债收益率(殖利率)上扬，也支撑了美元兑低收益的日圆。10年期美债收益率触及3.0%上方的两年高点。
“目前市场希望尽可能保持最新走势，”Praevidentia Strategy的首席分析师Masafumi Yamamoto表示。
澳元兑美元 跌0.2%至0.8851美元，接近三年低点。澳元今年下滑近15%。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3754 1.3741 +0.09 +4.24 1.3194
美元/日圆 105.24 105.15 +0.09 +21.33 86.74
欧元/日圆 144.78 144.45 +0.23 +26.50 114.45
美元/瑞郎 0.8909 0.8913 -0.04 -2.69 0.9155
英镑/美元 1.6493 1.6478 +0.09 +1.49 1.6251
美元/加元 1.0708 1.0703 +0.05 +7.93 0.9921
澳元/美元 0.8859 0.8868 -0.10 -14.76 1.0393
新西兰元/美元 0.8158 0.8145 +0.16 -1.51 0.8283
欧元/瑞郎 1.2256 1.2248 +0.07 +1.50 1.2075
欧元/英镑 0.8339 0.8335 +0.05 +2.77 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9219 8.9585 -0.41 +4.01 8.5777
美元/挪威克朗 6.1254 6.1431 -0.29 +10.11 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。