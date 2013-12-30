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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 17:57 BJT

埃及情势：政府可能在国会选举之前先进行总统大选--消息人士

路透开罗12月30日 - 两名官员周一表示，埃及政府料将在国会选举之前先举行总统大选，这份重新布局的政治计划或将令埃及军方领导人阿卜杜勒·法塔赫·塞西(Abdel Fattah al-Sisi)将军成为国家元首。

军方在7月推翻穆尔西政权后公布的政治举措是先举行国会选举。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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