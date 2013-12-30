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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 20:21 BJT

《图表新闻》中国政府性债务审计报告系列图表

路透北京12月30日 - 中国国家审计署于2013年岁尾终于公布各界期盼良久的全国各级
政府性债务审计结果，为便于您一目了然地掌握相关内容，以下为路透根据报告中的数据，
为您整理的相关数据表格以图表。
    
    * 图表一:中国政府负债总览数据 link.reuters.com/ceb75v

    * 图表二：中央和地方政府负债总览图表 link.reuters.com/cub75v

   
    年度      政府层级   政府负有偿还          政府或有债务           合并口径
                          责任的债务                                  
                                       政府负有担保   政府可能承担一      
                                        责任的债务    定救助责任的债  
                                                            务        
  2012年底      中央        94377          2836           21621       118834 
                地方        96282         24871           37705       158858 
                合计       190659         27707           59326       277692 
                                                                          
 2013年6月底    中央        98129          2601           23111       123841 
                地方       108859         26656           43394       178909 
               — 省级      17781         15628           18531        51940 
               — 市级      48435          7424           17044        72902 
               — 县级      39574          3488           7358         50419 
               — 乡镇      3070           116             461         3647 
                合计       206989         29256           66505       302750 
     
    * 图表三：地方政府性债务余额举借主体情况表link.reuters.com/fub75v

    
     举债主体类别  政府负有偿还        政府或有债务
                    责任的债务   
                                 政府负有担保  政府可能承
                                  责任的债务   担一定救助
                                               责任的债务
 融资平台公司         40,755.54      8,832.51    20,116.37
 政府部门和机构       30,913.38      9,684.20         0.00
 经费补助事业单位     17,761.87      1,031.71     5,157.10
 国有独资或控股企     11,562.54      5,754.14    14,039.26
 业                                            
 自收自支事业单位      3,462.91        377.92     2,184.63
 其他单位              3,162.64        831.42         0.00
 公用事业单位          1,240.29        143.87     1,896.36
 合计                108,859.17     26,655.77    43,393.72
    
    * 图表四：地方政府性债务资金来源情况表link.reuters.com/gub75v

    
      债权人类别        政府负有偿还          政府或有债务
                         责任的债务   
                                      政府负有担保  政府可能承担一
                                       责任的债务   定救助责任的债
                                                          务
 银行贷款                  55,252.45     19,085.18       26,849.76
 BT                        12,146.30        465.05        2,152.16
 发行债券                  11,658.67      1,673.58        5,124.66
 其中：地方政府债券         6,146.28        489.74            0.00
     企业债券               4,590.09        808.62        3,428.66
     中期票据                 575.44        344.82        1,019.88
     短期融资券               123.53          9.13          222.64
 应付未付款项               7,781.90         90.98          701.89
 信托融资                   7,620.33      2,527.33        4,104.67
 其他单位和个人借款         6,679.41        552.79        1,159.39
 垫资施工、延期付款         3,269.21         12.71          476.67
 证券、保险业和其他金       2,000.29        309.93        1,055.91
 融机构融资                                         
 国债、外债等财政转贷       1,326.21      1,707.52            0.00
 融资租赁                     751.17        193.05        1,374.72
 集资                         373.23         37.65          393.89
     合计                 108,859.17     26,655.77       43,393.72
    
    * 图表五：地方政府性债务余额支出投向情况表link.reuters.com/hub75v

    
 债务支出投向类别  政府负有偿还          政府或有债务
                    责任的债务    
                                  政府负有担保  政府可能承担
                                   责任的债务   一定救助责任
                                                   的债务
 市政建设              37,935.06      5,265.29      14,830.29
 土地收储              16,892.67      1,078.08         821.31
 交通运输设施建设      13,943.06     13,188.99      13,795.32
 保障性住房             6,851.71      1,420.38       2,675.74
 教科文卫               4,878.77        752.55       4,094.25
 农林水利建设           4,085.97        580.17         768.25
 生态建设和环境保       3,218.89        434.60         886.43
 护                                             
 工业和能源             1,227.07        805.04         260.45
 其他                  12,155.57      2,110.29       2,552.27
 合计                 101,188.77     25,635.39      40,684.31
    
    * 图表六：2013年6月底地方政府性债务余额未来偿债情况表link.reuters.com/jub75v

            
    偿债年度       政府负有偿还责任的债务           政府或有债务
                     金额          比重      政府负有担   政府可能承担一
                                             保责任的债   定救助责任的债
                                                 务             务
 2013年7月至12      24,949.06          0.23     2,472.69        5,522.67
 月                                                       
 2014年             23,826.39          0.22     4,373.05        7,481.69
 2015年             18,577.91          0.17     3,198.42        5,994.78
 2016年             12,608.53          0.12     2,606.26        4,206.51
 2017年              8,477.55          0.08     2,298.60        3,519.02
 2018年及以后       20,419.73          0.19    11,706.75       16,669.05
 合计              108,859.17          1.00    26,655.77       43,393.72
 

    

 (作者 李然/钟华/黄凯 审校 毕晓雯)
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