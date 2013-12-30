《图表新闻》中国政府性债务审计报告系列图表

路透北京12月30日 - 中国国家审计署于2013年岁尾终于公布各界期盼良久的全国各级 政府性债务审计结果，为便于您一目了然地掌握相关内容，以下为路透根据报告中的数据， 为您整理的相关数据表格以图表。 * 图表一:中国政府负债总览数据 link.reuters.com/ceb75v * 图表二：中央和地方政府负债总览图表 link.reuters.com/cub75v 年度 政府层级 政府负有偿还 政府或有债务 合并口径 责任的债务 政府负有担保 政府可能承担一 责任的债务 定救助责任的债 务 2012年底 中央 94377 2836 21621 118834 地方 96282 24871 37705 158858 合计 190659 27707 59326 277692 2013年6月底 中央 98129 2601 23111 123841 地方 108859 26656 43394 178909 — 省级 17781 15628 18531 51940 — 市级 48435 7424 17044 72902 — 县级 39574 3488 7358 50419 — 乡镇 3070 116 461 3647 合计 206989 29256 66505 302750 * 图表三：地方政府性债务余额举借主体情况表link.reuters.com/fub75v 举债主体类别 政府负有偿还 政府或有债务 责任的债务 政府负有担保 政府可能承 责任的债务 担一定救助 责任的债务 融资平台公司 40,755.54 8,832.51 20,116.37 政府部门和机构 30,913.38 9,684.20 0.00 经费补助事业单位 17,761.87 1,031.71 5,157.10 国有独资或控股企 11,562.54 5,754.14 14,039.26 业 自收自支事业单位 3,462.91 377.92 2,184.63 其他单位 3,162.64 831.42 0.00 公用事业单位 1,240.29 143.87 1,896.36 合计 108,859.17 26,655.77 43,393.72 * 图表四：地方政府性债务资金来源情况表link.reuters.com/gub75v 债权人类别 政府负有偿还 政府或有债务 责任的债务 政府负有担保 政府可能承担一 责任的债务 定救助责任的债 务 银行贷款 55,252.45 19,085.18 26,849.76 BT 12,146.30 465.05 2,152.16 发行债券 11,658.67 1,673.58 5,124.66 其中：地方政府债券 6,146.28 489.74 0.00 企业债券 4,590.09 808.62 3,428.66 中期票据 575.44 344.82 1,019.88 短期融资券 123.53 9.13 222.64 应付未付款项 7,781.90 90.98 701.89 信托融资 7,620.33 2,527.33 4,104.67 其他单位和个人借款 6,679.41 552.79 1,159.39 垫资施工、延期付款 3,269.21 12.71 476.67 证券、保险业和其他金 2,000.29 309.93 1,055.91 融机构融资 国债、外债等财政转贷 1,326.21 1,707.52 0.00 融资租赁 751.17 193.05 1,374.72 集资 373.23 37.65 393.89 合计 108,859.17 26,655.77 43,393.72 * 图表五：地方政府性债务余额支出投向情况表link.reuters.com/hub75v 债务支出投向类别 政府负有偿还 政府或有债务 责任的债务 政府负有担保 政府可能承担 责任的债务 一定救助责任 的债务 市政建设 37,935.06 5,265.29 14,830.29 土地收储 16,892.67 1,078.08 821.31 交通运输设施建设 13,943.06 13,188.99 13,795.32 保障性住房 6,851.71 1,420.38 2,675.74 教科文卫 4,878.77 752.55 4,094.25 农林水利建设 4,085.97 580.17 768.25 生态建设和环境保 3,218.89 434.60 886.43 护 工业和能源 1,227.07 805.04 260.45 其他 12,155.57 2,110.29 2,552.27 合计 101,188.77 25,635.39 40,684.31 * 图表六：2013年6月底地方政府性债务余额未来偿债情况表link.reuters.com/jub75v 偿债年度 政府负有偿还责任的债务 政府或有债务 金额 比重 政府负有担 政府可能承担一 保责任的债 定救助责任的债 务 务 2013年7月至12 24,949.06 0.23 2,472.69 5,522.67 月 2014年 23,826.39 0.22 4,373.05 7,481.69 2015年 18,577.91 0.17 3,198.42 5,994.78 2016年 12,608.53 0.12 2,606.26 4,206.51 2017年 8,477.55 0.08 2,298.60 3,519.02 2018年及以后 20,419.73 0.19 11,706.75 16,669.05 合计 108,859.17 1.00 26,655.77 43,393.72 (作者 李然/钟华/黄凯 审校 毕晓雯)